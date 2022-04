Frédérique ERNST

Création et réalisation de projets en Architecture d'intérieur ,décoration et Design.

Pour les Particuliers et les Professionnels.







Mes compétences :

Agencement et architecture d'intérieur

Aménagement de cuisines

Design produit

Décoration intérieure

Ecoute

Dessin

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Coaching

Suivi de chantiers

Aménagement intérieur

Chiffrage

Agencement de magasins

Aménagement de l'espace

Coloriste

Création artistique