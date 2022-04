Jean-François CURTY

Bonjour,

Mes 25 années d'expérience dans le monde du bâtiment associées à une envie farouche de réaliser de véritables projets Eco responsables dans l'habitat , me permettent aujourd'hui de me lancer dans le conseil en Eco Construction .

Ma tache est d'organiser et de réunir tous les acteurs de l'Eco Construction pour mener à bien le projet du client .



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Economie de la construction

ingénierie de la construction