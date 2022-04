Jean-François CURTIS

14 années dédiées aux études et conseil dans les domaines du développement territorial, de la sécurité et de la défense. Spécifiquement en DDR, SSR, réintégration, relations internationales, gestion de crise, veille stratégique, etc. Polyvalent, bilingue, en quête de défis à relever. Prêt à s'adapter à tout autre secteur d'activités.



Mes compétences :

Conseil

Sécurité

Défense nationale

Veille stratégique

Relations internationales

Réforme du Secteur de la Sécurité

Désarmement, Démobiliation et Réintégration

Développement territorial

Prospective