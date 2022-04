Frederique FALLET

Architecture et Développement Durable.



MES STAGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE:

Qualité de l'air intérieur Risque radon, Pôle Atlantique (juillet 2014)

Energie et architecture Réglementations, labels et conception, Bernard Sesolis, MICQ (février 2014).

Formation réglementaire et sensibilisation risque amiante, SOCOTEC Nièvre (septembre 2013)

Réglementation thermique RT 2012 , SOCOTEC Nièvre (octobre 2012)

Mode de passation des marchés publics de maitrise d'oeuve,MIQCP (mai 2012)

8 ème congrès Approvalbois, Demain...l'âge du bois, (novembre 2011)

Nouvelle réglementation thermique RT 2012 , SATH Nièvre (novembre 2011)

Voyage d'étude à Malmo, Veijo et Copenhague, CCI Région Bourgogne (Mai 2011)

Voyage d'étude à Freiburg in Brisgau, Quartiers Riselfeld & Vauban, CAUE (novembre 2009)

Voyage d'étude Madrid, Maison de l'Architecture de Bourgogne (mai 2009)

Accessibilité, CREPA Nevers (mars 2009)

Bâtiment à très basse consommation d'énergie, C.R. de Bourgogne, (juin 2008)

Biennale du Design à Saint Etienne (Novembre 2008)

Energies renouvelables, RT 2010 et BBC, GEPA Paris (juin 2008)

Voyage d'étude en Voralberg, EDF Dijon (mai 2008)

Le chantier, GEPA Paris (octobre 2007)

Voyage d'étude Bordeaux, Maison de l'Architecture de Bourgogne (mai 2007)

Accessibilité, CREPA Dijon ( mars 2007)

Salon Eurobois, Lyon (février 2007)

Voyage d'étude Bâle, Maison de l'Architecture de Bourgogne (mai 2006)

Nouvelle réglementation thermique RT 2005 , CREPA Dijon (2005)



