Frédérique VALET

- Gestion d’un budget et d’un portefeuille client

- Traitement des demandes clientèles

- Gestion et organisation d’un événement dans sa globalité (diner, déplacement, réunion, …)

- Rédaction (courrier, édito, Communiqué, Dossier de Presse, Reporting, PV et compte rendu de réunion,…)

- Outils informatiques :

Pack Office, Internet, Indesign, Photoshop (notions), Ciel

Genesis, APIC (Cofely GDF Suez)

- Anglais (écrit, lu, parlé)







Mes compétences :

Gestion de projet