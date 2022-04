Frédérique FAYET

Notre société Evidence PLV est spécialisée dans l'affichage dynamique et la communication numérique.

Nous ciblons vos besoins et vous proposons la réalisation de votre projet clé en main.

De l'expertise dans le choix de l'implantation(audit et conseil),l'installation et la maintenance,en passant par la gestion réactive d'un contenu pertinent,ciblé et attractif, nous mettons notre savoir-faire et notre expérience à votre service.

L'affichage digital intérieur et extérieur est aujourd'hui reconnu comme l'outil le plus réactif et efficace pour créer du trafic en magasin, recruter de nouveaux clients, animer les rayons frais.

Pour valoriser votre magasin,le moderniser,augmenter votre chiffre d'affaires, faites nous confiance.

Pertinence,audience...une seule adresse:EVIDENCE

evidenceplv.com









Mes compétences :

créativité

adaptabilité

écoute

stratégie