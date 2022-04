Frederique FERRAND

Assistanat de direction : assistante du PDG, suivi de budget et de dossiers spécifiques, création et suivi de tableaux de bord, suivi des commissions, préparation de rendez-vous et d’éventuels déplacements...



Secrétariat classique : accueil, filtrage des appels, frappe courriers, classement, devis, facturation, organisation et envoi de mailings, organisation du service administratif, gestion des contrats clients (interface entre les clients et les compagnies d’assurance)...



Comptabilité : gestion des comptes clients / fournisseurs, saisie d’écritures et pointages des comptes, rapprochement bancaire, relance et recouvrements, préparation des éléments comptables, préparation des éléments de paie (congé, absence…), rôle d’interface entre la société et le cabinet comptable



Gestion back-office : enregistrement des opérations diverses sur les contrats clients, contacts avec les compagnies d'assurances pour toutes les opérations des comptes clients, suivi de la bonne transmissions des ordres et opérations.



RH : onboarding, offboarding, gestion des paies, visites médicales, suivi des variables de paies, inscription mutuelle du personnel..., établissement des paies via Payfit...



Utilisation du pack office, Progestor, Harvest O2S, Payfit



Mes compétences :

Assistante de Direction

Secrétaire de direction

Office et Happiness Manager