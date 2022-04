Frédérique FILLOL

Psychologue depuis plus de 20 ans _ Site web : http://psychotherapie-frederique-fillol.com



Domaines d'Expertise :



*Thérapie Brève Systémique* :

Formée à l’Institut Gregory Bateson, Mental Research Institute de Palo Alto, USA et par l’équipe du Professeur G.NARDONE



*Hypnose Thérapeutique* :

Formée par les Docteurs Jean BECCHIO et Stefano COLOMBO et par Isabelle CELESTIN-LHOPITEAU



*Mindfulness* :

Formée à la méditation de façon approfondie depuis près de 20ans



*EMDR* :

Formée par l'Association EMDR Europe



Et aussi :

10 années de Conseil, Coaching et Formation auprès de grandes entreprises françaises et internationales



Chargée d’Enseignement en Psychologie et Ressources Humaines en Ecole Supérieure de Commerce et MBA.



Adresse de Consultation :

22 rue du Quatre Septembre

75002 PARIS



Consultations sur rdv : 06 88 91 18 30



Mes compétences :

Hypnose

Psychologie

Psychologue

Méditation

Psychothérapie

EMDR