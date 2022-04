Frédérique FOURGON

Mes missions :



Un objectif commun

- Vous conseiller objectivement en toute impartialité dans le but d'atteindre votre objectif

- Entreprendre une relation pérenne et confidentielle, fondée sur le respect et la transparence

- Vous accompagner à constituer un patrimoine et/ou à le valoriser

- Maîtriser les conséquences CIVILES, SOCIALES, FISCALES et FINANCIERES de vos investissements



Vous connaître

- Analyser et diagnostiquer votre situation

- Élaboration de la stratégie

- Mise en place de la solution et suivi



Vous proposer des solutions qui couvrent les 3 secteurs clés d'investissement

- Valeurs mobilières

- Immobilier d'investissement

- Assurance vie



Contactez moi au : 06 27 03 92 43