Frederique FRADET LESOURD

Grâce à une expérience commerciale de 20 ans passés en grande distribution, je connais très bien le milieu de la GMS.



J’ai tout d’abord été chef de secteur puis ai créé un service de développement des ventes dont la principale mission était la création d’outils d’aide à la vente afin d’améliorer la compétence des commerciaux et leur permettre de devenir des experts sur leur marché.



J’ai ensuite évolué vers des postes d’encadrement.

Au cours de ces 5 dernières années j’ai managé avec succès différentes équipes commerciales comprises entre 5 et 10 personnes, en tant que chef des ventes régional (Paris et Est) puis de directrice régionale (Paris et Nord). Mes missions s’orientant sur 2 pôles essentiels :

- La négociation-clients

- Le management / Formation des commerciaux



Dotée d’un réel leadership avec les équipes et d’une force de négociation auprès des clients, je sais faire adhérer chacun, à mes plans d’actions pour développer le chiffre d’affaires et les résultats, tout en maintenant une forte motivation au sein des équipes.





Je souhaite intégrer une société de taille huamine pour un poste de Responsable régional des ventes.







J'ai 42 ans, suis mariée et ai 2 enfants (15 et 11 ans).



Mes compétences :

Bon relationnel

Compétences managériales

gout du challenge

Implication

Managériales

Négociations

Relationnel

Relationnel clients

Très bon relationnel