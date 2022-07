Paul SIMPE

Membre du Comité de direction de Lyreco France depuis 2009. Je suis en responsabilité de l'élaboration et de l'application de l'ensemble de la politique commerciale.

En charge dorganiser la force commerciale et son activité et délaborer les stratégies de développement commercial.

A la tête dune équipe de 700 commerciaux dont plus de 10% sont des Managers qui est organisée en 4 Lignes dAffaires, chacune adresse un segment de client déterminé

- Les Comptes TPE et PME : 400 commerciaux répartis sur tout le territoire géographique

- Les Comptes Clés :

- Les Comptes Globaux et Stratégiques

- Les Comptes Publics

LYRECO est un groupe Familial Actionnariat Privé. Mr Georges Gaspard est lactionnaire principal 3ème génération.

Avec un CA de 2 Milliards d€, LYRECO est le 3ème Acteur Mondial, présent sur 4 continents et dans 42 Pays.

Lyreco est aujourdhui N°1 en Europe.

En France, Lyreco est incontestablement LEADER sur son marché.

70% du Chiffres dAffaires est réalisé par son activité avec les « Grands Comptes », en partie liée à une très forte présence au sein des grands Groupes (80% des entreprises du CAC40 sont des clients Lyreco) et les Ministères et Grands Opérateurs de lEtat.

Au-delà de nos familles traditionnelles : Le papier, le consommable informatique et les Fournitures de Bureau. Nous répondons à tous vos besoins qui concernent votre environnement de travail et le bien-être et la sécurité des collaborateurs de chaque Entreprise.

- Restauration et Hygiène

- Equipement de Protection Individuelle

- Solutions déquipement et daménagement de vos espaces de travail, de pause et de réunion

- Solutions dergonomie

- Solutions de gestions de vos produits personnalisés et de gestion logistique de vos imprimés

Mes équipes sont présentes et disponibles pour vous faire découvrir une solution Unique qui vous permet de gérer en une seule commande, une seule livraison et une seule facture la totalité de vos besoins.

Si vous êtes en recherche déconomies sur ces postes de dépenses, et/ou doptimisation de vos coûts directs et indirects.

Si vous cherchez une solution innovante pour gérer une problématique récurrente dapprovisionnement au sein de votre organisation.

Si vous recherchez un produit plus particulièrement.

Si vous recherchez un contact commercial de qualité, proche de vous et agissant en partenaire.

Chaque mois, cest plus de 120 000 visites qui sont effectuées par les commerciaux de mon équipe. Nhésitez pas, soyez le prochain, la prochaine à recevoir un collaborateur Lyreco.