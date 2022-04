Frédérique FREMEAU

Faire de votre terrasse ou de votre balcon un havre de paix, une terre de bien-être pour vous et pour recevoir vos amis, c'est ma mission. Je sélectionne les équipements et les objets décoratifs outdoor dans un esprit coloré et raffiné. Dans ma boutique de l'avenue de la grande armée, vous trouverez mobilier de jardin au design soigné, des bacs et jardinières qui apporteront du caractère et qui sont peu diffusés ailleurs, des bonsaïs, bambous, papyrus, orchidées artificiels résistant au soleil pour fleurir votre balcon même si vous n'avez pas d'arrivée d'eau pour entretenir des plantes. Et puis une grande sélection de vases, bougies parfumées, lampions... Toute l'année, je chine et je propose des nouveautés pour décorer intérieur et extérieur de la maison. Adossée à la société Terrasse Concept, référence de l'aménagement des terrasses et balcons paysagers à Paris et maintenant ailleurs dans le monde, Un jardin sur la Ville vous conseille dans vos achats pour bien aménager votre espace. Je suis fière de cette réussite qui propose une offre unique à Paris. A bientôt dans la boutique !





Mes compétences :

Décoration