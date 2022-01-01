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BONJOUR
JE SUIS A LA RECHERCHE DE MON FUTUR EMPLOYEUR...
EN EFFET J'AI DEMANDE UNE FORMATION DE TAPISSIER GARNISSEUR, PAR LE BIAIS DE PôLE EMPLOI , VIA L'INFA...
POUR PRETENDRE AU FINANCEMENT DE CETTE FORMATION PAR PôLE EMPLOI J'AI BESOIN D'AVOIR UNE PROMESSE D EMBAUCHE.
LA FORMATION DEBUTE EN FEVRIER 2017 ET SE TERMINE EN JUILLET 2017 AVEC L OBTENTION D'UN CAP DE TAPISSIER GARNISSEUR.
FUTURS EMPLOYEURS PRENEZ MA DEMANDE AU SERIEUX...
JE SUIS A VOTRE DISPOSITION POUR UN ENTRETIEN AFIN DE VALIDER MES MOTIVATIONS.
CORDIALEMENT.
FREDERIQUE GARBATO
Mes compétences :
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