Menu

Frederique GARBATO

CRÉTEIL

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Créteil dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

BONJOUR
JE SUIS A LA RECHERCHE DE MON FUTUR EMPLOYEUR...
EN EFFET J'AI DEMANDE UNE FORMATION DE TAPISSIER GARNISSEUR, PAR LE BIAIS DE PôLE EMPLOI , VIA L'INFA...

POUR PRETENDRE AU FINANCEMENT DE CETTE FORMATION PAR PôLE EMPLOI J'AI BESOIN D'AVOIR UNE PROMESSE D EMBAUCHE.
LA FORMATION DEBUTE EN FEVRIER 2017 ET SE TERMINE EN JUILLET 2017 AVEC L OBTENTION D'UN CAP DE TAPISSIER GARNISSEUR.
FUTURS EMPLOYEURS PRENEZ MA DEMANDE AU SERIEUX...
JE SUIS A VOTRE DISPOSITION POUR UN ENTRETIEN AFIN DE VALIDER MES MOTIVATIONS.
CORDIALEMENT.
FREDERIQUE GARBATO

Mes compétences :
Home Staging
Bulletins

Entreprises

  • Saint maclou - Vendeuse conseillère en décoration

    2001 - 2014 MES ACTIONS
    EN 2011: REMANIEMENT TOTAL DU RAYON MURS
    EN 2012: MISE EN PLACE D'UNE PUBLICITE POUR LES 30 ANS DU MAGASIN
    EN 2014: PERMUTATION DES RAYONS TAPIS/TISSUS, AFIN
    DE BOOSTER LE RAYON, LE RENDRE VISIBLE DES L'ENTREE DANS LE MAGASIN


    Mon rôle de vendeuse conseil:

    Prise en charge des projets de décoration des clients , accueil, écoute, conseils, choix des produits, (peinture, papiers peints, moquettes, parquets, carrelage,tissus...),
    Prise des mesures chez les clients, et établir des devis
    Avec des équipes de poseurs soliers, peintres, assurer la pose chez les clients.
    Responsabilité du rayon "mur", ( papiers peints, peinture, tissus, tringlerie, accessoires de décoration)
    implantation de la tissuthèque, de la papéthèque, étiquetage.
    Mise en ambiance des nouveautés,
    Mise en place des opérations promotionnelles, des soldes, du destockage.
    Décoration des corners déco, mise en avant des produits.

  • MARLY STOCK - Responsable de Magasin

    1996 - 2002 Remaniement complet de la surface de vente, réagencement des rayons, mise en avant
    Des marchandises (saisies, dégâts des eaux, douanes), Mobiliers (conforama), tissus,
    Nourriture (produits en conserves et produits secs), vins(grands crus et divers),
    Bijoux (fermeture boutique Christian Dior), accessoires de mode, bibelots.
    Comptabilité, gestions des stocks.

  • Guy patrice et tissus du saulce - Vendeuse & conseil en tissus d'ameublement

    1989 - 1993 conseil en tissus d'ameublement et vestimentaire.

  • hachette - Gérante

    1979 - 1986 gestion comptabilite ventes kiosque hachette gare sncf

Formations

  • Centre De Migennes

    Migennes 2016 - maintenant gestionnaire de paie

    Administratif ;

  • LYCEE FOURRIER

    Auxerre 1977 - 1977 Bac G3

    Établissement de devis, Bac G3 (niveau) : comptabilité, gestion, Lycée Fourrier,
    -Gestion des stocks et des commandes

Réseau