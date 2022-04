Frédérique GARCIA

Dynamique et volontaire sont certainement les termes qui me caractérisent le mieux.



J'aime le challenge et la nouveauté. Je n'ai pas peur de relever de nouveaux défis et je me donne les moyens d'aller au bout des choses.



Mes capacités d'analyse me permettent de me familiariser rapidement à un nouvel environnement et d'intégrer de manière constructive de nouvelles informations. J'ai le sens des priorités et je suis souvent force de proposition, afin d'apporter des solutions d'organisation.



J'aime le travail en équipe et ne suis pas avare dans le partage de mes connaissances et compétences.



Mon optimisme et ma bonne humeur sont très souvent communicatifs.



Mes compétences :

Paie

Dématérialisation

Facturation

Administration du personnel

Litiges

Organisée

Rigoureuse

Dynamique