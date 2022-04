Frédérique GARLASCHI

Après un bref passage dans l’enseignement de la philosophie et du français, j'ai rejoint les Editions Privat (Toulouse) en tant que correctrice puis coordinatrice éditoriale, pour 8 années de bonheur à fabriquer des livres, d’un bout à l’autre de la chaîne graphique. Un déménagement m'a incité à rencontrer Volubilo, groupement d’artistes et créatifs naissant dont j'ai accompagné les projets individuels et collectifs (2004-2013) : rédaction et montage de projets, relations avec les partenaires institutionnels et de terrain, coordination, suivi et bilans…

En parallèle (2005-2010), j'ai développé des ateliers d’écriture, fixes ou itinérants, ainsi que la lecture à haute voix auprès de tous les publics.

Autre parallèle (1997-2010), la présidence de Macadam Bimbo, association de diffusion de spectacles, animations, arts de la rue Jeune public,

Depuis 2011, je suis administratrice de la Compagnie Le Théâtre du Rugissant (théâtre et marionnettes en musique). J'assure la diffusion de la Compagnie Pelele (marionnettes en musique également) depuis début 2014. 2 compagnies basées dans le Tarn, en Midi-Pyrénées.



Mes compétences :

Ecriture

Travail en équipe

Communication

Organisation

Administration spectacles vivants

Diffusion spectacle vivant