Frédérique GARRIGUES

Passionnée par le planning stratégique, je suis toujours à la recherche de nouveaux challenges publicitaires où innovation et créativité son les maîtres mots.

Ma volonté est de répondre au mieux aux besoins des clients en m’impliquant pleinement dans l’élaboration et la coordination de campagnes publicitaires tout en conciliant leurs impératifs de temps et de budget.



Prête à relever un nouveau défi dès mars 2015 !



Mes compétences :

Communication

Stratégie digitale

Planning stratégique

Marketing opérationnel

Gestion de marques

Planning digital

Marketing

Marketing stratégique

Post production

Médias

Gestion de projet

Stratégie de communication

Gestion de la production

Vente directe