Laurie COUCHY

À la fois gestionnaire et créative, capable de participer à l’élaboration de la politique de communication interne et externe d’une organisation. Et après mes expériences professionnelles variées, je souhaiterais me mobiliser et m’investir autour de nouveaux challenge, de nouveaux projets (au service des autres) pour y apporter ma créativité et mon sens de l’organisation, je suis toujours à la recherche de nouvelles solutions, et apprécie particulièrement le travail en équipe.



Ce qui me caractérise : Mener un travail de qualité est un objectif qui m’est prioritaire. Tenace, rigoureuse et structurée, je ne me décourage pas facilement. Je possède une approche concrète tournée vers l’action. Enthousiaste, je vois les choses positivement.

Mes facteurs de motivation : Coordonner, organiser et concevoir.



Mes compétences :

Organisation d'événements

Stratégie de communication moyennant les NTIC

Veille stratégique

Réseaux sociaux

Relation presse

Utilisation de logiciels PAO

Référencement naturel

gestion de projet multimédia et internet

e-Marketing

Community management

Content Management

Project Management

Web Management

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

WordPress

iMovie