Philippe GARCIA

Etant fils de Directeur Particulier Honoraire des AGF et ayant travaillé avec lui, c’est naturellement que je me suis dirigé vers l’assurance après plusieurs années d’études passées à vouloir réaliser mon rêve de devenir architecte. J'ai décidé d'arrêter la collaboration avec mon père et je suis entré il y a 28 ans chez Groupama comme conseiller commercial. Il y a 5 ans une opportunité m’a permis de faire évoluer ma carrière en devenant, au sein du service Qualité, Animateur Technico Commercial et Formateur auprès du réseau des commerciaux du département de l’Aisne.

L’expérience, l’assurance et la volonté faisant, j’ai une forte envie de faire évoluer ma carrière, et devenir cadre dans un domaine plus technique (produits, partenariats) ou en accompagnement avec des commerciaux ou des agents généraux.



Mon objectif professionnel est d’accéder à un poste de Responsable animation réseau ou d’Inspecteur Commercial Réseau Agents Généraux d'Assurance.



Champagne Ardennes ou plus spécifiquement sur Reims.(51)



Mes compétences :

iOS

Octave

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Bug Tracking System

AGF Management