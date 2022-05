Philippe GARCIA

Une carrière en deux temps :



Pendant neuf années, dans la construction puis le secteur aéroportuaire au Cambodge.

Chez LBL International d’abord, comme Directeur adjoint, en charge notamment de l’organisation et du contrôle des travaux sur des projets de standards internationaux (Aéroport international de Siem Reap pour VINCI notamment). Puis à Cambodia Airports, filiale de VINCI Concessions, concessionnaire des aéroports du Cambodge, comme Chef de Projets au sein de la direction technique, puis Investment Program Manager au sein de la Direction de la Stratégie.



Précédées d’une carrière d’officier supérieur de l’armée de terre française (Troupes de Marines), sur la planification opérationnelle, des projets de coopération bilatérale, le commandement de forces, l’entrainement, la sécurité des institutions gouvernementales, la gestion des ressources humaines, la médiation dans le cadre de conflits interethniques, la sécurité de points sensibles, l’interposition, l’évacuation de ressortissants, les relations publiques et la presse, et l’aide humanitaire d’urgence.



Mes compétences :

Construction

Gestion de crises

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Infrastructures

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Maitrise d'ouvrage déléguée

Relations internationales

Relations publiques

Ressources humaines

Sécurité

Stratégie

Sureté