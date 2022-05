Philippe GARCIA

Créatif, organisé et autonome je travaille depuis plus de 10 ans dans la gestion d'évènements, le marketing et la communication.

La création, le tourisme d'affaires, les nouvelles technologies, l'envie d'innover sont des motivations fortes que je mets en avant dans mon emploi.

Passionné de sport, de street art et de développement durable.



Mes compétences :

Communication

Marketing opérationnel

Organisation d'évènements

Gestion de la relation client

Réseaux d'entreprises