Vincent DANIERE

Diplômé au niveau Bac + 5, à l'INSEEC Alpes-Savoie de Chambéry, dans le domaine du sport, ainsi que titulaire d'un master STAPS, validé à Dijon.

Je recherche actuellement un poste en Marketing, Commerce, Communication ou événementiel (voire éventuellement en préparation physique et mentale) dans les domaines du sport en France ou à l'Etranger.

N'hésitez pas à me contacter par mail pour plus d'informations : daniere.v@hotmail.fr



Cordialement,



Mes compétences :

Marketing sportif

Préparation physique

Sport Business

Sponsoring sportif

Coaching sportif

Basketball

Stratégie commerciale

Sport

Événementiel sportif

Communication

Droit du sport

Webmarketing

Community management

Gestion de projet