Yoann DANIERE

Depuis septembre 2018, je suis enseignant en sécurité et prévention au lycée La Salle St-Nicolas à Issy-les-Moulineaux.



Je suis actuellement réserviste opérationnel au titre de l'armée de terre à la BSPP.



J'ai travaillé deux ans dans la sécurité de la dissuasion nucléaire française au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).



Dix-neuf ans de carrière à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), avec des expériences professionnelles au Centre Spatial Guyanais à Kourou et en OPEX au Liban dans le cadre des Nations Unies.



Je suis formateur de formateurs en secourisme et formateur Sauveteur Secouriste du Travail (INRS).



Titulaire des permis : Moto, VL , PL, SPL, TC, Côtier