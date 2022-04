Guillaume GARCIA

Entrepreneur spécialisé dans le web marketing en Europe et en Asie. Gérant de la société Royal Agency Ltd à Hong-Kong depuis début 2014. Je travaille principalement pour mes clients asiatiques sur le développement marketing de leurs projets à l'exportation.



Fondateur CEO, en 2014 de la société Royal Agency Ltd à Hong-Kong spécialisée dans le digital marketing. Elaboration d'un plan de développement de vos activités sur internet. Création d'un site internet correspondant à vos besoins. Mise en place des campagnes publicitaires avec mesure d'audience.



Fondateur, en 2014 de la plateforme de gestion de ses pages Facebook < Socializu.com > . Augmentation de votre audience ainsi que la mise en place d'une communication avec des community manager.



Mes compétences :

Web design

Gestion de projet

User experience

Conception graphique

HTML 5

Webmarketing

Référencement naturel

Référencement

Réseaux sociaux