Rose MARTINEZ

«Il n’est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être.» (George Eliot)

Aspirant à davantage d’implication dans la conduite des projets et forte d’une volonté d’être moteur dans la stratégique d’entreprise, je me suis reconvertie professionnellement en 2012 après 5 ans de graphisme.



J’exerce aujourd’hui dans le marketing relationnel, un domaine qui m’offre la possibilité de m’exprimer pleinement tout en valorisant mes compétences : piloter un projet de bout en bout, construire une relation client privilégiée de qualité, nourrir mon attachement à l’humain, s’inscrire dans une stratégie globale ambitieuse, penser cross-canal, fédérer et travailler en mode transversal.



Mes compétences :

Gestion de projets

PAO

Marketing

Communication

Gestion de projet

Logiciel CRM

Email marketing

Webmarketing