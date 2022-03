Aline CHERRIER

Ma volonté ?

Travailler dans un environnement optimiste, dynamique et performant.



Mes atouts ?

Après des études en commerce et + de 10 ans dans le marketing et l'identité visuelle, je suis aujourd'hui à la recherche de nouveaux challenges dans ma région de coeur la Bretagne.



Mes qualités ?

Organisation, capacité d'adaptation, sens du contact et créativité.



Mes compétences :

merchandising

Adobe Photoshop

Management

Mode

Marketing

Organisation

Pac

Identité visuelle

Marketing opérationnel

Analyse des ventes

Nouveau concept

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Travail en équipe