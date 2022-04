Docteur en Psychologie de formation, spécialiste de l'accompagnement professionnel et du conseil en gestion de carrière, de l'orientation et de la formation professionnelle, je viens de créer ma société de conseil : Frédérique GILLET Conseil en gestion de carrière.

Mon parcours d'une vingtaine d'années dans des structures prestigieuses (Chambre de Commerce et d'Industrie, Conservatoire National des Arts et Métiers, Boutique de Gestion, Pôle emploi), m'a permis d'acquérir une solide expertise dans l'accompagnement professionnel et le conseil (en formation, en VAE, en création d'entreprise...) d'un large public (salariés, cadres, demandeurs d'emploi, Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi, jeunes, bénéficiaires de minima sociaux...), mais aussi dans l'évaluation de compétences et le conseil aux entreprises en matière de développement RH (recrutements, entretiens professionnels....).

Que vous soyez particulier, entreprise ou organisme de formation/ conseil, c'est cette expertise que je mets aujourd'hui à votre service.

Véritablement passionnée par mon métier et ses domaines interdépendants, car une personne épanouie et accomplie dans ce qu'elle fait est une véritable ressource, tant pour elle-même que pour l'entreprise, n'hésitez-pas à me contacter !

Retrouvez-moi aussi sur le Web : activcompetences.com



Mes compétences :

Conseil

Accompagnement

Formation

orientation

Recrutement

Bilan professionnel