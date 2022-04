Florence DE BENGY

MET EN PLACE DES FORMATIONS SUR:



LES NOUVELLES TECHNIQUES DE COMMUNICATION ( communication non violente, psychologies cognitives, écoute active, techniques d'entretiens..)



LE MANAGEMENT COOPERATIF ( prise de parole assurée, conduite de réunions, typologie de caractères et dynamique de groupe, approche humaniste sous forme de jeux de rôles)



LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL (prise de parole en public, Gestion du stress et du trac, travail de la posture et de la voix...)



DECOUVRIR SA VOIX (Art Thérapie, Relaxation, corrections vocales et corporelles en travaillant le centrage, la respiration et le travail du timbre....)



L'INGENIERIE DE FORMATION/RESSOURCES HUMAINES (comment mettre en place un plan de Formation en entreprise, les différents dispositifs, créer des séquences de Formations, les objectifs....)



LES TECHNIQUES DE RECHERCHE D'EMPLOI TRE (Lettre de motivation, CV, Accompagnement à l'emploi vers le changement avec notamment les simulations d'entretiens..)



LES PREPARATIONS AUX CONCOURS (travail de l'écris et de l'oral)



J'INTERVIENS NOTAMMENT SUR LES TITRES DU BPJEPS, BAPAAT, DEJEPS, BAFA, BAFD, CIP, TATAN, TATAC, DEJEPS....



ET POUR DIFFERENTES STRUCTURES PUBLIQUES ET PRIVEES



SOUS FORME D'ATELIERS, DE SIMULATION D'ENTRETIENS, D'ETUDES DE CAS, DE JEUX DE ROLES, D'ECHANGES DE PRATIQUE...

GRACE AU COACHING GAGNER EN CONFIANCE ET EN ASSURANCE...



DES FORMATIONS PEUVENT ETRE MISES EN PLACE DANS LE CADRE DU PLAN FORMATION OU DANS LE CADRE DU DIF (EN INTRA OU EN INTER ENTREPRISES)



TOUTE PERSONNE EN LIEN AVEC UN PUBLIC, UNE CLIENTELE OU UNE EQUIPE A MANAGER

ET VOULANT FAIRE EVOLUER SA CARRIERE AVEC DES OUTILS INNOVANTS ET PERSONNALISES



SECTEUR ENTREPRISES, SECTEUR FORMATION, SECTEUR ANIMATION ET CULTUREL, SECTEUR RESSOURCES HUMAINES, SECTEUR SOCIAL ET TOURISTIQUE..



SUIVI INDIVIDUEL ET DE GROUPE



A TRAVERS DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION, D'EXPRESSION, DE GESTION DE CONFLITS, PROGRESSEZ DANS VOS FONCTIONS EN TRAVAILLANT VOTRE CONFIANCE, VOTRE POSTURE ET VOTRE VOIX.....



ETUDES DE CAS, ECHANGES DE PRATIQUES, SEQUENCES FILMEES, EVALUATIONS, SIMULATIONS D'ENTRETIENS



COMEDIENNE,CHANTEUSE COACH VOCAL PROFESSIONNELLE ET FORMATRICE PROFESSIONNELLE D'ADULTE DIPLOMEE FPA



FORMATIONS INDIVIDUELLES ET EN GROUPE SOUS FORME D'ATELIERS, STAGES, CONFERENCES,TABLES RONDES A LA JOURNEE, A LA SEMAINE....SUIVI ENTREPRISE PAR LA SUITE....



FORMATIONS COURTES ET PLUS LONGUES.....



CREE EGALEMENT TOUTE L'INGENIERIE D'UNE FORMATION (CONCEPTION DE PROGRAMMES DE FORMATIONS, DE PRODUITS):

FICHES ACTIONS, SCENARIOS PEDAGOGIQUES GLOBAUX ET DETAILLES

MOBILISATION DE RESEAUX, AIDE AUX APPELS D'OFFRES PUBLICS ET PRIVES



N'HESITEZ PAS A ME CONTACTER POUR ECHANGER ET POURQUOI PAS COLLABORER ENSEMBLE



JE ME DEPLACE DANS TOUTE LA FRANCE



Mes compétences :

RESSOURCES HUMAINES

GESTION DU STRESS

RECRUTEMENT

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

MUSIQUES ACTUELLES

COMMUNICATION

COMEDIE MUSICALE

PSYCHOLOGIE ENFANTINE

ATELIERS THEATRE ET MUSIQUES