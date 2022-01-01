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Florence DE BENGY

BORDEAUX

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Bordeaux dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

MET EN PLACE DES FORMATIONS SUR:

LES NOUVELLES TECHNIQUES DE COMMUNICATION ( communication non violente, psychologies cognitives, écoute active, techniques d'entretiens..)

LE MANAGEMENT COOPERATIF ( prise de parole assurée, conduite de réunions, typologie de caractères et dynamique de groupe, approche humaniste sous forme de jeux de rôles)

LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL (prise de parole en public, Gestion du stress et du trac, travail de la posture et de la voix...)

DECOUVRIR SA VOIX (Art Thérapie, Relaxation, corrections vocales et corporelles en travaillant le centrage, la respiration et le travail du timbre....)

L'INGENIERIE DE FORMATION/RESSOURCES HUMAINES (comment mettre en place un plan de Formation en entreprise, les différents dispositifs, créer des séquences de Formations, les objectifs....)

LES TECHNIQUES DE RECHERCHE D'EMPLOI TRE (Lettre de motivation, CV, Accompagnement à l'emploi vers le changement avec notamment les simulations d'entretiens..)

LES PREPARATIONS AUX CONCOURS (travail de l'écris et de l'oral)

J'INTERVIENS NOTAMMENT SUR LES TITRES DU BPJEPS, BAPAAT, DEJEPS, BAFA, BAFD, CIP, TATAN, TATAC, DEJEPS....

ET POUR DIFFERENTES STRUCTURES PUBLIQUES ET PRIVEES

SOUS FORME D'ATELIERS, DE SIMULATION D'ENTRETIENS, D'ETUDES DE CAS, DE JEUX DE ROLES, D'ECHANGES DE PRATIQUE...
GRACE AU COACHING GAGNER EN CONFIANCE ET EN ASSURANCE...

DES FORMATIONS PEUVENT ETRE MISES EN PLACE DANS LE CADRE DU PLAN FORMATION OU DANS LE CADRE DU DIF (EN INTRA OU EN INTER ENTREPRISES)

TOUTE PERSONNE EN LIEN AVEC UN PUBLIC, UNE CLIENTELE OU UNE EQUIPE A MANAGER
ET VOULANT FAIRE EVOLUER SA CARRIERE AVEC DES OUTILS INNOVANTS ET PERSONNALISES

SECTEUR ENTREPRISES, SECTEUR FORMATION, SECTEUR ANIMATION ET CULTUREL, SECTEUR RESSOURCES HUMAINES, SECTEUR SOCIAL ET TOURISTIQUE..

SUIVI INDIVIDUEL ET DE GROUPE

A TRAVERS DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION, D'EXPRESSION, DE GESTION DE CONFLITS, PROGRESSEZ DANS VOS FONCTIONS EN TRAVAILLANT VOTRE CONFIANCE, VOTRE POSTURE ET VOTRE VOIX.....

ETUDES DE CAS, ECHANGES DE PRATIQUES, SEQUENCES FILMEES, EVALUATIONS, SIMULATIONS D'ENTRETIENS

COMEDIENNE,CHANTEUSE COACH VOCAL PROFESSIONNELLE ET FORMATRICE PROFESSIONNELLE D'ADULTE DIPLOMEE FPA

FORMATIONS INDIVIDUELLES ET EN GROUPE SOUS FORME D'ATELIERS, STAGES, CONFERENCES,TABLES RONDES A LA JOURNEE, A LA SEMAINE....SUIVI ENTREPRISE PAR LA SUITE....

FORMATIONS COURTES ET PLUS LONGUES.....

CREE EGALEMENT TOUTE L'INGENIERIE D'UNE FORMATION (CONCEPTION DE PROGRAMMES DE FORMATIONS, DE PRODUITS):
FICHES ACTIONS, SCENARIOS PEDAGOGIQUES GLOBAUX ET DETAILLES
MOBILISATION DE RESEAUX, AIDE AUX APPELS D'OFFRES PUBLICS ET PRIVES

N'HESITEZ PAS A ME CONTACTER POUR ECHANGER ET POURQUOI PAS COLLABORER ENSEMBLE

JE ME DEPLACE DANS TOUTE LA FRANCE

Mes compétences :
RESSOURCES HUMAINES
GESTION DU STRESS
RECRUTEMENT
DEVELOPPEMENT PERSONNEL
MUSIQUES ACTUELLES
COMMUNICATION
COMEDIE MUSICALE
PSYCHOLOGIE ENFANTINE
ATELIERS THEATRE ET MUSIQUES

Entreprises

  • TRIO VOCAL MISSES SWING - AUTEUR COMPOSITEUR CHANTEUSE CHEF DE CHOEUR

    2013 - maintenant J'ai crée Misses Swing, trio féminin Swing-jazz avec un mélange de blues, soul et gospel. Nous travaillons des négros spirituals arrangé en swing et des créations originales. Nous faisons le Festival Off du Printemps de Bourges cette année avec Zic en ville de Bourges: le 23 et le 26 avril 2014, nous avons une tournée prévue entre Angoulême, Bourges, Tours et le Pays Basque, retrouvez nos date sur ce site:
    http://missesswing.wix.com/misses-swing
    Vidéo you tube:
    https://www.youtube.com/watch?v=QxbrVgyzmE4
    Média TF1 Zoom sur Bourges:
    http://videos.tf1.fr/jt-we/2014/zoom-sur-bourges-8407073.html
    Presse interview web:
    http://www.leberry.fr/accueil/brightcove/2014/04/26/misses-swing-en-live-au-studio-de-berry_93509157707001.html

  • CCAS DE CHARTRES - FORMATRICE PETITE ENFANCE

    2013 - maintenant Je réalise pour tout le personnel de crêche et de multi-accueil, une initiation à l'expression corporelle pour les tout petits (0-4 ans), 120 personnes.

  • CFPM BORDEAUX - FORMATRICE VOCALE DE MASTER CLASSES

    2012 - 2013 Atelier vocal travaillant sur différents dans le but de connaitre et de travailler sa voix : la puissance vocale, le timbre, la rondeur de la voix, la voix parlée en lien avec la voix chantée....

  • CREPS DE BOURGES ET DE TALENCE - FORMATRICE BPJEPS UE1 COMMUNICATION

    2012 - maintenant Le UE1, module commun à tous les BPJEPS "savoir communiquer en situation professionnelle" comprend les risques psycho-sociaux, la gestion de stress, les conduites de réunion, la dynamique de groupe, la connaissances des diifférents publics, la péparation devant un jury à l'oral, un atelier TRE et de veille pédagogique......Savoir être en lien avec le savoir faire....

  • CENTRE JULES VERNE - DIRECTRICE DE STRUCTURE ALSH

    2012 - 2012 J'ai dirigé une structure pendant un mois avec une équipe de 10 personnes et 90 enfants accueillis.
    Management d'équipe
    Conduite de réunions
    Formation des stagiaires
    Gestion de conflits
    Administratif
    Mise en place de projets d'animation et d'un projet pédagogique

  • ASMFP - INGENIEUR DE FORMATION

    saint georges buttavent 2012 - 2012 Nous avons travaillé sur un projet de "prise de parole en public"

  • ADISCOS - FORMATRICE RESSOURCES HUMAINES

    2012 - maintenant J'ai crée et j'ai animé une formation individuelle
    "gestion de Formation en Entreprise et connaitre les différents dispositifs" secteur ressources humaines.

  • VISACTION - FORMATRICE EXPRESSION ORALE

    2012 - 2012 Développer le travail au micro et la fatigue vocale d'un pronostiqueur de courses de chevaux: formation individuelle dans le cadre du DIF

  • AUTO ENTREPRISE CENTRE DE FORMATION AGREE -  FORMATRICE EN COMMUNICATION ORALE ET ECRITE

    2012 - 2014 Coaching et accompagnement emploi individuel et collectif
    Venez découvrir votre voix, gagner en assurance, travailler votre stress...

  • FNACEM - DIRECTRICE D'UN SEJOUR ARTISTIQUE

    IVRY SUR SEINE 2011 - 2011 J'avais une équipe de 9 animateurs sous ma responsabilité dont deux directeurs artistiques.
    Gestion du stress
    réunions de régulation et de remédiation
    Soins 1ers secours avec une assistante sanitaire et une infirmière
    Gestion d'équipe
    Administratif et comptabilité

  • FAMILLES RURALES ET UFCV - JURY DEJEPS ET BPJEPS CULTUREL

    2011 - 2012 Je suis intervenue en tant que jury sur un module du DEJEPS et une cession de rattrapage du BPJEPS Culturel..

  • AFPA - STAGIAIRE FORMATRICE SECTEUR TOURISME

    Montreuil 2011 - 2012 Accompagnement et Projets d'animations pour les Techniciens d'accueil touristiques option animation et accompagnement
    Suivi et Evaluation sur le Module "accueil"
    Savoir-être et Savoirs faire (réception, accueil...)
    Travail de comédien et d'improvisation sur des thèmes comme l'entreprise...

  • FAMILLES RURALES - FORMATRICE COMMUNICATION QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

    2011 - 2012 Différentes Formations sur les risques psycho-sociaux et sur la pratique du personnel:
    la Gestion de conflits
    la gestion du stress
    Méthodes de projets et jeux pour le périscolaire
    Réunions d'équipe...

  • CNFPT AQUITAINE ET CENTRE - FORMATRICE SECTEUR JEUNESSE ANIMATION SOCIAL

    2011 - maintenant Mettre en place des actions de formation de qualification :
    Posture des animateurs et éducateurs face à un public difficile
    la question de la parentalité
    les conduites de réunions
    la maltraitance
    Connaitre les besoins et spécificités culturelles des adolescents d'aujourd'hui
    Connaitre les besoins et spécificités de la petite enfance et de l'enfance en carence affective
    Mise en place d' ateliers d'expressions corporelles et d'ateliers musicaux
    les différents spectacles et Fêtes de fin de Centre...

  • EURINFAC - COMEDIENNE FORMATRICE

    Tours 2011 - 2011 Pour un titre CIP (conseiller en insertion professionnelle), j'ai fait passer des simulations d'entretiens avec le jury en situation d'examun (session Novembre)

  • CONSEIL REGIONAL POITOU CHARENTES - Bourse Jeune Talent

    2010 - 2010 Formations en Jazz et en Gospel avec Jazz à Tours, Tous en scène...

  • CFMI LA ROCHELLE - FORMATRICE CHANT MUSIQUES ACTUELLES

    2007 - 2009 Travail en master class, en individuel et en chorale sur les musiques actuelles
    travail sur la technique vocale, sur la relaxation, la gestion du stress, la prise de parole en public...

  • FAMILLES RURALES NIORT - FORMATRICE BPJEPS TOUS PUBLIC

    2006 - 2006 A réalisé une semaine de Formation sur les arts vivants
    Comment mettre en place des ateliers artistiques dont de comédie-musicale.....

  • STUDIO PYGMALION - FORMATRICE EN CHANT-CINEMA

    2005 - 2006 travail vocal en lien avec la voix parlée pour un travail de comédien cinéma.

  • STUDIO RAS et DIGITRAXX BORDEAUX - COACH VOIX PROFESSIONNEL

    2002 - maintenant Je réalise du coaching vocal professionnel et thérapeutique pour trouver sa voix et soigner si besoin (enrouement, cheveux sur la langue, bon placement vocal, bonne posture...)
    J'utilise des outils d'ortophoniste, de tai-chi, de techniques vocales professionnelles, d'outils morpho-psychologiques...afin de guérir les maux de la voix, de mieux comprendre sa voix et d'aider différents publics à mieux la maitriser (Directeurs de structures, Chef d'équipes, Conférenciers, Coachs, Artistes...)

  • AROBASE PRODUCTION - ATTACHEE DE PRESSE

    2002 - maintenant J'étais charger de trouver des contrats à l'agence et d'accompagner les artistes
    Spécialisée internet

  • DIFADOM - ANIMATRICE EVENEMENTIELLE

    2000 - 2002 Je participai à des Salons (Vuitton, Galerie Lafayette...), Arbres de Noel et à des Goûters d'Anniversaires Géants secteur entreprises et évènementiels....
    Goûters d'anniversaires également chez les particuliers...en tant qu'animatrice

  • GOSPEL TIME PRODUCTION - ASSISTANTE DE PRODUCTION

    1999 - 2000 J'assistais le producteur à la mise en place de festivals, concerts, accompagnements d'artistes, contrats...
    Mise en place de toute la régie avant et après concerts...

Formations

  • Eurinfac

    Tours 2011 - 2011 FORMATION DE FORMATEUR

    FPA

Réseau