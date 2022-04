Marketeuse et Communicante passionnée...



En quelques mots, mon métier actuel consiste à mettre en oeuvre l'ensemble des actions de marketing direct et opérationnel (on & off line) au niveau national et local, l'élaboration du plan d'actions marketing de l'entreprise, le développement de partenariats commerciaux ainsi que la réalisation d'études et de veilles.



Au cours mes expériences dans les domaines du marketing et de la communication, j'ai eu la chance de réaliser des missions de longue durée au sein d'organisations aux contextes et enjeux variés :



> dans le secteur bancaire

> dans le secteur de la grande distribution

> dans le secteur de la santé



Pour saisir pleinement les opportunités offertes par le Digital, j'ai récemment enrichi mes connaissances et compétences au travers de formations professionnelles afin de renforcer mon expertise marketing.



Je reste à votre disposition pour échanger.



Cordialement,



Frédérique GOHEL LE BER



Mes compétences :

Marketing

Communication

Plan Média

Web

Marketing Direct

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Webmarketing