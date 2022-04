Frederique GOURDAIN

Spécialisée dans la coloration des matières plastiques .

Mes missions principales sont :

Assurer la réalisation et les taches de contrôle qualité des produits fabriqués , en faisant respecter les caractéristiques de contrôle établies.

Assurer et respecter la politique HSE , les ATT , la démarche d'amélioration continue et le système qualité de ma société , définir des instructions et procédures de travail , satisfaire les demandes des clients , respecter le CDC , gérer les réclamations.

Former , manager une équipe de techniciens .



Mes compétences :

Colorimétrie