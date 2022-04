Frédérique GRIGOLATO

Si vous rêvez de nouveaux challenges et avez envie de participer à la croissance d'une des 10 start-ups les plus innovantes au monde. Contactez moi :-)



Clic and Walk est la 1ère société en Europe qui collecte des informations Commerciales Terrain (photos de vitrines de magasins, de linéaires....), grâce à sa Communauté de 150 000 consommateurs actifs



Pour plus d'infos Array







Mes compétences :

Design

Distribution

Grande distribution

Marketing

Satisfaction clients

Vision