Frédérique GRUMETZ

Depuis 2001,je suis responsable du département Formation Humaine Economique et Sociale. Je définis les programmes pédagogiques, recrute les intervenants, accompagne les étudiants dans la définition de leur projet professionnel.

J'enseigne les techniques de vente, la gestion financière et la conduite de projet de création d'entreprise.

Avant cela , je dirigeais la boutique de gestion de Lille: encadrement de l'équipe, montage de projets et recherche des financements. Accompagnement et formation en création d'entreprise.

Le point commun de mes deux métier :être un(e) révélateur de talents !



Mes compétences :

Animation

Ecoute

Organisation

Pédagogie