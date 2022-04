Technicienne de laboratoire en microbiologie ayant 2 ans et demi d’expérience, je suis

passionnée par ce domaine et j’aime ce métier.

A long terme, j’aimerai évoluer sur un poste plus théorique en contrôle qualité.



Mes compétences :

Microsoft Office

Rédaction de protocoles

Bonnes Pratiques de Laboratoire

LibreOffice

Gestion des stocks