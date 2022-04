Frédérique GUERMONPREZ

Bonjour,

"Ambassadrice" commerciale des Evenements de Lille Grand Palais, c'est avec plaisir que je contacte nos partenaires potentiels afin qu'ils partagent notre émulation et beneficient des retombées positives de nos manifestations.



Expérience précédente :

15 ans d'implication et d'activité dans l'accessoire de mode.

Interface et pilier entre les clients, les bureaux de presse, les bureaux de style, les services juridiques, les fabricants, les forces commerciales, Ecouter, analyser sont mes axes de prédilection pour comprendre, anticiper, solutionner et trouver les produits adaptés.

Export et Grands comptes : prospection et vente directe

Clients France : réseaux de boutiques PAP moyen et haut de gamme, GMS, VAD

Animation commerciale : challenges, visites clients, salons, showrooms, formations produits.

Retail France : pilotage et "accompagnement" des forces de vente "Retail".

Produit : veille concurrentielle, shoppings, achats, réunions de tendances, collections et défilés.

Marketing : travail en équipe avec les différents intervenants externes sur les catalogues, salons, press books, visuels, mobiliers et PLV.



Mes compétences :

Commercial

Mode

Vente