Frédérique GUILLEMEAU

Depuis 2011, je suis responsable de projets qualité et process : j'ai piloté des projets de mise en place ou remplacement d'outils ITSM



Mes spécialités :

- Pilotage de projets en mode agile en tant que Product Owner

- Outils ITSM : BMC Footprints et ServiceNow

- Outils de gestion de projets : Confluence, Mantis, JIRA

- Outils de mise en place de rapports : MS Report Builder, PowerBi

- Mise en place et refontes de processus

- ITIL : Gestion des Incidents, des Changements, des Problèmes

- Accompagnement au changement via la formation et le support post déploiement



Mes compétences :

Agile

Gestion de projet

ITIL

Conduite du changement