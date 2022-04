Frédérique GWORDZ

Je suis passionnée par l'enseignement et la formation, la transmission des compétences et la pédagogie.



J'interviens autant pour des structures de formation (anglais commercial, vente, hotelier, du tourisme ; préparation aux concours...) que pour des particuliers (classes de collège, lycée, BTS, IUT, préparation aux examens : TOEIC, DCL...).



Après avoir été Maître Auxiliaire en anglais (6ème à BTS) durant 5 ans, j'ai travaillé en entreprise durant 4 ans. Parallèllement, j'ai continué à enseigner la langue anglaise. Par la suite, j'ai travaillé en tant que formatrice en anglais, français et bureautique pour FCDéveloppement avant d'intégrer l'équipe du Greta de Riom en 2009. J'interviens aussi sur certaines formations d'entreprises (Préparation de diplômes, formation en anglais de la vente....).



Je travaille aussi à la rédaction d'articles de journaux et à la traduction de publications scientifiques.



(statut d'auto entrepreneur ou/et de salarié)







Mes compétences :

Traduction

Communication