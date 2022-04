Frederique HENNETIERRE

Après quelques expériences diverses et variées dans le domaine de la vigne et du vin, ma polyvalence, mon goût du contact et la passion pour ma région, je me lance dans une nouvelle aventure....



En créant Smell It ! ma mission est de promouvoir mon terroir, j'organise et j'anime des découvertes du vignoble et des vins en partenariat avec les vignerons indépendants qui souhaitent dynamiser leur image. Récemment, et dans le cadre toujours de la découverte, je propose des produits régionaux et artisanaux. Animatrice et commerciale, je m'occupe aussi de votre communication et de votre administratif.

Bref, contactez moi ;-)