Frédérique HERBER

Actuellement sans emploi en tant que chargée d'étude en environnement "milieux aquatiques", je suis à la recherche d'un travail au sein d'une collectivité ou d'un bureau d'étude . Ma formation et mon diplôme de Master 2 "Gestion des milieux aquatiques et de la ressource en eau" m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences en termes de suivi de qualité des eaux (physicochimie, indices biologiques,...),de caractérisation des milieux (zones humides), et dans la rédaction de nombreux rapports (Etude d'impact ZAC ou remontées mécaniques, Dossier de dérogation espèces protégées, ...)



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Mesure de bruit

Suivis qualité des eaux

Suivi de chasses hydrauliques EDF

Jaugeages

Calculs Indices biologiques

Etude d’impacts

Dossier CNPN

Compétences naturalistes amphibiens, lépidoptères

Caractérisation et délimitation des zones humides