Pierre FRANCILLARD

Développeur, fortement attaché aux valeurs éthiques portées par l'intérêt général, et la préservation de notre environnement, j'apporte depuis près de 20 ans avec motivation et imagination, solutions et méthodes permettant de répondre aux grands enjeux de la gestion globale de l'eau.

S'appuyant sur une équipes projet motivée et partie prenante nous avons développé outils et méthodes au service des collectivités locales de Haute Savoie. Ces savoirs faire ont été diffusés sur l'ensemble du territoire national.

A ce jour nous poursuivons nos réflexions sur la gestion globale et intégrée de la ressource en eau, en fédérant l'ensemble des gestionnaires de notre département. L'objectif visé est de gagner en efficience technique, environnementale et économique de la gestion globale de l'eau.

Ces réflexions s'appuient sur de nombreux réseaux métiers (SEM/SCET Caisse des Dépots, Oieau, Graie, Agence de l’Eau RM et C, UNESCO …).





