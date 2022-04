Frédérique HEZKIA NIEGO

Analyste Crédit, Chargée de Clientèle , spécialisée dans le financement automobile auprès des particuliers et des entreprises depuis 1982.

Montage et analyse des demandes de financement en crédit, crédit Bail ou LOA , analyse de bilans , approche client ou comptable.

Gestion et Contrôle de la conformité des pièces .

Evaluation du risque et prise de décision en respectant les délégations.

Déblocage des fonds à l'Apporteur ( Réseau de concessions Automobile).

Gestion des Apporteurs et du fonds de commerce.

Soutien des attachés commerciaux (suivi du portefeuille ...).

Formation et intégration des nouveaux embauchés.

Je suis toujours de bonne humeur et j'ai un très bon relationnel avec les clients..

Je suis rigoureuse et aime le travail bien fait.



Mes compétences :

Automobile

Banque

Curiosité

Intégrité

Rigueur