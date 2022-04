Frédérique HOAREAU

Maîtrise de l'écrit, connaissance de la presse, des réseaux sociaux, blogs...

Je suis à l'aise dans la gestion de projets et l'organisation en générale. D'excellente présentation, j'ai également une bonne aisance relationnelle.

Passionnée de course à pieds, j'ai à mon actif plusieurs marathons et je suis aussi secrétaire du Wimreux Running Club. Je gère ainsi le site internet (www.wim-run.com), la page Facebook, les newsletters. J'organise également la course annuelle, la Wim'run qui affiche déjà 6 éditions.



Mes compétences :

Rédaction

Informatique

Community management

Réseaux sociaux

Organisation d'évènements

Accueil physique et téléphonique

Développement commercial

Communication