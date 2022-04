Jean-François BRUNEAU

Je me définis comme un généraliste du marketing et de la communication qui sait placer ces disciplines au centre des enjeux de l’entreprise, qui saura manager des spécialistes dans tel ou tel secteur de celles-ci et qui intégrera en permanence les évolutions de son métier et cherchera à développer de nouvelles capacités.



En effet, j’ai acquis de solides compétences grâce à un parcours varié avec des expériences complémentaires. Dès 2000, je prends la fonction de Responsable Sponsoring chez Cofidis et j’y apprends notamment à animer un site internet, à mettre en place de nombreuses actions événementielles mais aussi à créer des documents de présentations.



Mon arrivée à La Voix du Nord me permet d’assimiler d’autres enjeux en créant des partenariats avec toute une série d’événements (notamment sportifs) : quels sont leurs besoins en communication ? Quelles actions y mettre en place afin de valoriser la marque La Voix du Nord ? J’anime également des réseaux sociaux et je tiens un blog afin de développer une marque média.



A La Voix Médias, j'appréhende le virage digital que prend le marketing ainsi que le développement de nouvelles approches : Inbound Marketing, Brand Content … Ma connaissance du web marketing se développe également en maîtrisant les enjeux de la data, du référencement, du marketing des communautés, des relations avec les influenceurs …



Parallèlement à cela, je participe à des réflexions stratégiques de l’entreprise : création de valeur, expérience client … des éléments qui sont devenus une passion. Dans ce cadre, j’accompagne également des porteurs de projets intrapreneuriaux.



Enfin, je suis en perpétuelle recherche de nouvelles compétences en marketing et communication mais aussi management et efficacité personnelle. La mise en application de contenus découverts via l’écoute de podcasts et la lecture d’articles (partagés d’ailleurs sur mon profil LinkedIn et mon compte Twitter) permettent de nourrir cette soif de développement personnel.



