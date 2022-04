Guillaume DE PRÉMONT

Issu du Master Sport, Organisation, Loisir, Evénementiel et Communication à la Faculté des Sciences du Sport de Lille 2 en Septembre 2007

Depuis toujours attiré par le milieu l’évènementiel, mes différentes expériences professionnelles et associatives (Tour De France et Tour Du Faso au sein de l’équipe terrain du LCL, Newsport, Accros Sport, BOOSTevent, l’ESBVA LM, Multisports Expériences) m’ont permis d’enrichir mes compétences personnelles et professionnelles. Ces différentes expériences m’ont amené à prendre des responsabilités et à trouver des solutions dans des cas d’urgence. De plus, ces expériences antérieures m’ont permis de travailler auprès de différents publics.



Je suis courageux, motivé, disponible, je sais m’intégrer au sein d’une équipe de travail et je supporte très bien le stress. Je donne le meilleur de moi même aux tâches qui me sont confiées et je sais m’adapter aux différentes contraintes de l’événementiel.

Rejoindre une équipe me permettrait d’évoluer dans le milieu de l’organisation évènementielle, milieu qui demande rigueur et professionnalisme, et dans lequel je m’investis entièrement à l’heure actuelle, mais également d’apporter et de mettre en application mes compétences et connaissances.



Mes compétences :

Evénementiel

Régisseur

Sport