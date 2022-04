Frédérique HUBERT

Actuellement en formation de Formateur Professionnel d'Adultes, je suis déterminée à devenir formatrice et transmettre mes connaissances. L'organisation, la réactivité et le travail d'équipe, la patience et l'envie d'aider sont mes atouts pour réussir dans ce métier.



Mes compétences :

Organisation

Communication externe

Gestion de la relation client

Gestion des stocks

Formation

Relation fournisseurs

Communication interne

Relationnel