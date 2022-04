Il y a quelques années, j'étais responsable du Service Clients à l'Afnic.

Grâce à cette expérience bâtie pendant 10 ans, j'ai su acquérir diverses compétences, comme:



Le recrutement, le management & la formation: Gestion d'une équipe de 7 à 10 personnes en moyenne, recrutement en collaboration avec les Ressources Humaines, formation.

Faire en sorte que des individus forment une équipe investie dans l'entreprise et fixer des objectifs réalisables sont un vrai défi et une aventure humaine extraordinaire.



La qualité & la satisfaction client: Mise en place de stratégies et questionnaires clients afin de mesurer la satisfaction et ainsi définir les objectifs à atteindre afin d'améliorer les performances.

La qualité de service a toujours été une priorité pour moi. Elle est l'image de marque de l'entreprise.



Le suivi d'activité: Définition de nouveaux outils statistiques pour suivi d’activité.

Faire en sorte que les outils répondent aux besoins d'une équipe afin d'améliorer les performances est très important.



J'ai quitté l'Afnic pour rejoindre mon mari en région lyonnaise.



Afin de découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de tenter de nouvelles expériences, comme Assistante RH chez les Petites Sœurs des Pauvres, Secrétaire Travaux chez Géoxia etc.



Je suis aujourd'hui Chargée de projet et des successions, en CDI, chez les Petites Soeurs des Pauvres. Encore une nouvelle et belle expérience qui m'enrichit chaque jour davantage!



Comme vous pourrez le constater en prenant connaissance des différents postes que j'ai effectués, le changement et les nouveaux défis ne me font pas peur!



A très bientôt!

Frédérique HUBERT BATEAU



Mes compétences :

Support client

Gestion de la relation client

Service client

Management