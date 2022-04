Forte de 18 ans d'expériences dans l'accompagnement d'enfants, d'individus d'origines sociales et ethniques différentes dans diverses structures. Organisées, capable de gérer des priorités multiples tout en conservant une solide éthique professionnelle et en adoptant une attitude positive.



Mes compétences :

Psychologue géronto-psychiatrie

Autisme et autres troubles apparentés

Animatrice Groupe Analyse des Pratiques

Thérapeute de famille

Psychologue clinicienne