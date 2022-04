Catherine KNUTH

Je travaille depuis plusieurs années en maison de retraite, j'ai l'expérience de 5 établissements différents et j'écoute les confidences des résidents, des familles et du personnel tant à domicile qu'en structures, Je recueille beaucoup de souffrance..Cela m'a donné l'idée de me tourner vers la prévention concernant l'art de bien vieillir. Compte tenu de mon expérience et de la situation de crise actuelle qui ne permettra pas toujours de faire face aux problèmes de santé, cela me semble un tournant utile et nécessaire.



Mes compétences :

Bien vieillir

Bientraitance

Formation

Gériatrie

Gérontologie

Prévention

Psychologue

Retraite

Santé

Soins palliatifs