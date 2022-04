Frédérique JACQUEMIN

La trentaine (bien) engagée, j'ai décidé de quitter le journal de PQR "La Provence" en septembre 2010 après y avoir officié en CDI pendant six ans, et en CDD les deux années précédentes. Editions locales de Marseille, d'Aix et de Salon, lancement du site laprovence.com et son animation, mise en page et maquette, écriture plus mag' et réalisation de dossiers s'appuyant sur l'investigation dans Marseille l'Hebdo, vision beaucoup plus succincte de l'actu pour Direct Marseille sont autant d'aptitudes mises en oeuvre au cours de ces années.

Par ailleurs, et parce que je suis plutôt fière d'appartenir à la patrie de Brel et de revendiquer mon attachement au plat pays, je réalise des piges pour le quotidien national belge qu'est Le Soir (dont certains articles ont été repris dans Courrier International) et pour l'hebdomadaire Le Vif L'Express et ses suppléments. Je collabore également avec les agences de presse que sont MAYA Presse (Paris-Marseille) et Forza! Médias (Bruxelles). La frontière entre le métier de journaliste et celui d'attachée de presse étant très mince, je m'adonne également à ce type d'activité, et reste en recherche active de toutes nouvelles activités.

Si j'aime manier la plume, mon coeur penche tout autant du côté de l'univers radiophonique que j'ai d'abord cotoyé au sein de Radio Nostalgie Bruxelles et, par la suite, à Radio Grenouille en réalisant des reportages courts et longs formats, empreints du style décalé de cette petite soeur de radio Nova, animant des plateaux débats et m'essayant à la création sonore.

Bref, aujourd'hui je suis en freelance, flirtant plus que jamais avec cet impitoyable marché de la pige, toujours en recherche de nouvelles collaborations, et disposée à offrir de nouveaux contours à mon avenir professionnel tels que ceux des relations presse ou de la com'. A bon entendeur...



