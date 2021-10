Marianne LARCHERON

J'ai un parcours atypique dont le fil rouge est la communication :

une expérience dans l'administration, dans le tourisme aéronautique, et dans la presse, complétée par mes engagements associatifs dans l'humanitaire, la communication et la culture ...

un goût pour l'échange, le défi de nouveaux projets, une curiosité, des capacités d'adaptation, des valeurs de partage et d'éthique, une exigence de qualité et de durabilité ... un petit grain d'excentricité et un caractère passionné !

J'aime travailler en équipe, me servir de ma tête, de mes mains et de mon coeur.

J'ai créé Mezze Media Conseil, agence de conseil en stratégie de com, relations publiques et médias, événementiel, spécialisée dans la culture, en 2013.

Je commence une formation en Communication non-violente en 2015, en parallèle de la création d'ateliers de connexion et des rdv Freehugs. L'association Mezze Connexions voit le jour en juin 2016 et développe des ateliers de groupe en communication bienveillante, yoga du rire, connexion par la tendresse et par la danse ...

Je rejoins l'équipe TEdx Aix avec un immense plaisir en 2015, et à nouveau en 2017.

Mon ambition : Devenir "Chef du bonheur " dans une grande entrepris dans les 5 prochaines années ; )



Mes compétences :

Communication interne

Commerciale

Communication externe

Communication

Réseau

Culture

Environnement

Relations Presse