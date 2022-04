Catherine GRILLO

Responsable Marketing et Communication d’une enseigne spécialisée dans la pose de films haute technologie pour l’Automobile et le Bâtiment (80 points de vente en France, C.A. 2012 de 12 millions d’euros), je gère un budget de 350 000€ HT qui englobe la Communication de notre réseau et celle du franchiseur.

Parmi les actions phares engagées depuis 2 ans, la refonte intégrale de notre intranet destinée à faciliter les recherches et le travail administratif de nos franchisés, le lancement de ventes Flash sur le web afin de compenser la baisse d’activité liée à la crise ou l’organisation de Conventions (Rome et Prague, environ 80 personnes par édition). Dernièrement, face à l’intégration de nouveaux produits et de nouveaux métiers, mais aussi pour se démarquer de la concurrence, je travaille sur la refonte du positionnement de notre enseigne, qui prendra effet à partir de 2015.



Mes compétences :

Marketing

Organisation

Communication

Culture

Gestion de projet

PC Hardware

Audit

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Management