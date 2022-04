Sylvain MASSOT

A l'issue de ma formation à l'Institut Vatel de Lyon (école de management en Hôtellerie et Restauration), j'ai finalisé mon cursus en Juin 2003, par un stage de fin d'étude au Sofitel Le Méditerranée de Cannes en tant qu'assistant du Directeur de la Restauration.



Après avoir été confirmé dans mes fonctions, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le groupe Lenôtre (traiteur de luxe) en Septembre 2004, à la boutique dans un premier temps, puis un an plus tard au service réceptions et évènementiel.



Pendant toutes ces années, j'ai pu évoluer, acquérir des responsabilités, et intégrer un nombre important de compétences commerciales et techniques.



Mes compétences :

Management

Gestion de la relation client

Négociation commerciale

Luxe

Analyse financière

Evènementiel et logistique

Gestion commerciale

Gastronomie

Organisation d'évènements